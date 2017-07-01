СМИ узнали о записанной экс-солистом «Иванушек» песне-прощании

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев незадлго до смерти записал новую песню и планировал снять на нее клип. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на гражданскую супругу артиста Александру Куцевол.

Она рассказала, что композиция под названием «Не плачь» грустная, это песня-прощание. «Мы хотели снимать клип, делать презентацию. Я осуществлю задуманное в память о нем. Кроме того, Олег мечтал стать режиссером мультика — встречался несколько недель назад с Александром Коттом, обсуждал концепцию, идею», — отметила Куцевол.