СМИ узнали о записанной экс-солистом «Иванушек» песне-прощании
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев незадлго до смерти записал новую песню и планировал снять на нее клип. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на гражданскую супругу артиста Александру Куцевол.
Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю - прощальное.... Пунктуация автора сохранена. *** Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня? Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай! 28.12.2016 #олегяковлев
Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Июн 30 2017 в 9:52 PDT
Она рассказала, что композиция под названием «Не плачь» грустная, это песня-прощание. «Мы хотели снимать клип, делать презентацию. Я осуществлю задуманное в память о нем. Кроме того, Олег мечтал стать режиссером мультика — встречался несколько недель назад с Александром Коттом, обсуждал концепцию, идею», — отметила Куцевол.