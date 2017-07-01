СБУ обвинила спецслужбы РФ в распространении вируса Petya

Служба безопасности Украины заявила, что к глобальному распространению вируса-вымогателя Petya (в сообщении источника упомянут как Petya.A) причастны российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве утверждают, что к случившемуся причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали украинскую финансовую систему, объекты транспорта и энергетики. Напомним, что в этих атаках некоторые исследователи также заподозрили российских хакеров.

Как утверждают в СБУ, о причастности РФ к новой атаке свидетельствует данные, полученные в том числе «в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями».

В СБУ также считают, что вымогательство было лишь прикрытием атаки, а реальной целью было «уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения».