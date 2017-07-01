Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о программе реновации жилых домов в Москве, предполагающий массовый снос пятиэтажек. Соответствующий документ 1 июля появился на официальном портале правовой информации.

28 июня Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации. За документ проголосовали проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались.

Как отмечалось, в день официального опубликования закона, которое должно произойти после подписания закона президентом РФ, будет прекращено включение в список подлежащих сносу домов.