В Италии арестован предполагаемый убийца фоторепортера в Донбассе

Итальянская полиция арестовала молодого человека, предположительно убившего фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом сообщает газета Il Corriere della Sera.

Подозреваемый — гражданин Италии и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане. Отмечается, что позже мужчина вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал сражаться против ополченцев в Донбасс. Молодого человека арестовали в пятницу, 30 июня, в Болонье. В настоящее время он находится под стражей.