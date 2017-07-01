Белый дом опубликовал информацию о зарплатах в администрации Трампа

Администрация президента США раскрыла зарплаты сотрудников аппарата Белого дома, включая советников и помощников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, направленный в Конгресс.

В отчете приводятся данные о 377 сотрудниках. Их ежегодное жалованье варьируется от 30 до 179 тысяч долларов. Кроме этого, в документе подтверждается информация о том, что зять и старший политический советник Трампа Джаред Кушнер, а также дочь главы государства Иванка Трамп, выполняющая функции советника президента США, не получают зарплату.

Самый большой оклад — у старшего политического советника президента Марка Хауса. Самая маленькая зарплата — у главы Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иванка Трамп будет неоплачиваемым старшим советником своего отца.