В США 17 человек ранены при стрельбе в ночном клубе

В США 17 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что стрельба могла произойти вследствие возникшей перепалки. Полиция не связывает данный инцидент с терактом.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне неизвестный открыл стрельбу в больнице в Бронксе, в результате чего пострадали три врача.