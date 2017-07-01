01 июля 2017, 14:46
В США 17 человек ранены при стрельбе в ночном клубе
В США 17 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что стрельба могла произойти вследствие возникшей перепалки. Полиция не связывает данный инцидент с терактом.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Накануне неизвестный открыл стрельбу в больнице в Бронксе, в результате чего пострадали три врача.
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