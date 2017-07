Американское издание написало статью о Трампе из трех слов

Американское издание The New York Times опубликовало статью о президенте США Дональде Трампе. В материале содержится всего три слова. «Остановись. Просто остановись», — говорится в публикации.

Этот материал посвящен словесной перепалке Трампа и телеведущих канала MSNBC. Ранее ведущие канала Мика Бжезински и Джо Скарборо раскритиковали деятельность президента, а он в свою очередь написал в своем твиттере ряд оскорбительных замечаний в их адрес. Он назвал Бжезински «сумасшедшей», а Скарборо «психопатом». Также он оскорбил внешность журналистки, написав, что ее лицо «кровоточило после подтяжки».

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.