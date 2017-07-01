Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Уточняется, что 12 человек госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. Характер травм не уточняется.

Ранее сообщается о девяти пострадавших в Москве.

В Подмосковье, по информации агентства, госпитализированы трое пострадавших от погодного катаклизма.

Официально подтверждена гибель одного человека в Москве, по неофициальным данным, в столице и области в результате разгула стихии погибли трое.

Также сообщалось, что из-за непогоды в ночь на субботу в Москве были задержаны 450 авиарейсов и еще 41 — отменены.