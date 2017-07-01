01 июля 2017, 18:10
Умер народный художник России Владимир Светозаров
Народный художник России Владимир Светозаров умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».
«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался наш товарищ — замечательный художник Владимир Светозаров», — сказано в сообщении.
Светозаров работал над созданием кинофильмов «Пацаны», «Объяснение в любви», «Собачье сердце», «Кукушка», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и многих других.
«Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым, по-мальчишески безразличным к материальным благам. А главным богатством в человеке всегда считал "чистую душу и веселое нутро"», — сообщили в «Ленфильме».
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