Умер народный художник России Владимир Светозаров

Народный художник России Владимир Светозаров умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».

«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался наш товарищ — замечательный художник Владимир Светозаров», — сказано в сообщении.

Светозаров работал над созданием кинофильмов «Пацаны», «Объяснение в любви», «Собачье сердце», «Кукушка», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и многих других.

«Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым, по-мальчишески безразличным к материальным благам. А главным богатством в человеке всегда считал "чистую душу и веселое нутро"», — сообщили в «Ленфильме».