Более 20 человек пострадали из-за непогоды в Центральной России

Из-за гроз, ливня и шквалистого ветра в Центральной России получили травмы 22 человека, еще двое погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Два человека погибли — один в Москве и один в Московской области. По информации агентств, они погибли от грозы.

Из 22 пострадавших десять были госпитализированы, 12 получили медицинскую помощь на месте. По данным источника ТАСС в медицинских службах, только в Москве пострадали 16 человек, 12 из которых были доставлены в больницы «с травмами различной степени тяжести».

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем от удара молнии. Он также сообщил, что в больницах находятся четыре человека.

Отмечается, что стихия не принесла значительных разрушений. При этом повалено более тысячи деревьев, в регионах происходили отключения электроэнергии. Более 12 тысяч жителей Центрального федерального округа с вечера 30 июня оставались без света. К утру субботы электроснабжение в большинстве районов было восстановлено.