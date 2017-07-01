Президент Южной Кореи назвал условия для начала диалога с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал условия для начала диалога с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Северная Корея должна прекратить испытания ядерного оружия. Другим условием может стать освобождение задержанных в КНДР граждан США.

Ранее президент США Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о совместном стремлении к денуклеаризации Северной Кореи. При этом Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи закончилась и необходим «определенный ответ». Американский лидер пояснил, что ядерные и ракетные испытания КНДР свидетельствуют о необходимости определенного ответа.