Число заключенных в российских СИЗО за год снизилось на 10%

В России в 2017 году на 10% снизилось число подозреваемых, находящихся в следственных изоляторах. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные ФСИН РФ.

Такие данные (по состоянию на 1 апреля) приводятся по сравнению с предыдущим годом. В этом году число заключенных составило 108 823 человека (в 2016 году — 121 964 человека).

Как отметил руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов и члена Общественного совета при ФСИН Алексея Лобарев, в настоящее время СИЗО переполнены, поэтому все меньше подозреваемых содержат в изоляторах.

«В Москве превышение лимита по числу заключенных составляет 25%. Из-за такой тенденции с каждым днем все меньше подследственных доставляют в СИЗО. Это связано еще и в целом с небольшим уменьшением количества уголовных дел», — сказал Лобарев в интервью телеканалу.