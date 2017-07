Портрет Башара Асада появился на сирийских банкнотах

В Сирии выпустили банкноту с изображением президента страны Башара Асада, сообщает Al Sura.

Портрет Асада напечатан на купюре номиналом две тысячи сирийских фунтов – это самая крупная купюра в денежной системе Сирии.

#BREAKING - Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1