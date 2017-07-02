02 июля 2017, 11:26
При взрыве в Дамаске погибли восемь человек
В столице Сирии Дамаске прогремел взрыв, сообщает Associated Press.
Взрыв устроил террорист-смертник. По данным сирийского государственного телевидения, сотрудники правоохранительных органов преследовали три заминированных автомобиля и смогли осуществить контролируемый взрыв двух из них на въезде в Дамаск. Третий автомобиль окружили на площади Тахрир, где террорист совершил самоподрыв.
В результате погибли восемь человек, еще 12 человек получили ранения.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.
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