Петербуржец заявил о готовящемся на финале Кубка конфедераций взрыве

Петербургский пенсионер позвонил в полицию и заявил, что 2 июля на арене «Санкт-Петербург», во время финальной игры Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, произойдет взрыв, сообщает «Фонтанка.ру».

Мужчина также заявил, что местом теракта станут третья или пятая трибуны, после чего повесил трубку.

Полицейские выяснили, что звонок сделал 62-летний житель Петроградского района. Подозрительных предметов у него дома не обнаружили.

Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.