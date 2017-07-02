02 июля 2017, 17:01
Петербуржец заявил о готовящемся на финале Кубка конфедераций взрыве
Петербургский пенсионер позвонил в полицию и заявил, что 2 июля на арене «Санкт-Петербург», во время финальной игры Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, произойдет взрыв, сообщает «Фонтанка.ру».
Мужчина также заявил, что местом теракта станут третья или пятая трибуны, после чего повесил трубку.
Полицейские выяснили, что звонок сделал 62-летний житель Петроградского района. Подозрительных предметов у него дома не обнаружили.
Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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