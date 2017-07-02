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02 июля 2017, 16:39
Владимир Путин госбюджет законотворчество

Путин подписал поправки в госбюджет-2017

Владимир Путин
Владимир Путин
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поправки предусматривают сокращение дефицита бюджета до 2,1% ВВП с ранее запланированных 3,2% ВВП. Планируемые расходы увеличиваются на 362 млрд рублей — до 16,603 трлн рублей, планируемые доходы — на 1,191 трлн рублей, до 14,679 трлн рублей. Таким образом, дефицит госбюджета снижается на 829 млрд рублей — до 1,924 трлн рублей.

Прогнозный уровень инфляции устанавливается на уровне 3,8% вместо 4%. Прогноз среднегодовой цены на нефть повышен до 45,6 доллара с 40 долларов за баррель.

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