Китайцы провалили пуск ракеты-носителя «Великий поход-5»

Пуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») прошел неудачно, сообщает Xinhua.

Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи «Шицзянь-18», однако вскоре после пуска возникли неполадки. На данный момент неизвестно, какого рода проблемы возникли.

«Чанчжэн-5» («Великий поход-5») – на данный момент самая мощная китайская ракета-носитель, она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров.