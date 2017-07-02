Китай обвинил США в военной провокации

Министерство иностранных дел Китая выразило США протест в связи с заходом эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости.

Китай считает острова Сиша своей территорией, однако в июле 2016 года суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. Право на острова оспаривают также Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится: «США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах»».

В МИД Китая заявили, что появление американского эсминца близ островов является серьезной политической и военной провокацией, поэтому к судну были направлены военные корабли и истребители.