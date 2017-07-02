Евгения Чудновец выдвинута кандидатом в губернаторы Свердловской области

Воспитатель Евгения Чудновец, осужденная по делу о репосте видеоролика в социальных сетях (впоследствии приговор был отменен), сообщила на своей странице в Facebook о выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области.

В комментарии к видеозаписи, на которой председатель Интернациональной партии сообщает о положительном итоге голосования по выдвижению кандидатуры Чудновец, говорится: «Мое выдвижение в губернаторы Свердловской области».

После выхода из колонии Чудновец сообщила о создании правозащитного проекта ПЦЧЕ, но уже в начале мая СМИ распространили скриншот поста Чудновец на странице в Facebook о том, что она берет тайм-аут в правозащитной деятельности. Затем, в мае, Чудновец заявила о намерении заняться политикой и принять участие в выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре.

Напомним, свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области также выдвинул мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, он баллотируется от партии «Яблоко».