Пресс-служба CNN ответила Трампу на ролик с «избиением»

Пресс-служба американской телекомпании CNN ответила президенту США Дональду Трампу на публикацию видеоролика, где глава государства «избивает» человека с логотипом CNN вместо головы.

В ответе CNN говорится: «Вместо того чтобы готовиться к поездке за границу, к первой встрече с Владимиром Путиным, выстраивать отношения с Северной Кореей и работать над законопроектом о здравоохранении, он демонстрирует подростковое поведение, которое недостойно администрации президента».

Кроме того, в телекомпании напомнили заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая 29 июня заявила, что «президент не популяризирует и не пытается сделать модным насилие».

В телекомпании также пообещали продолжить свою работу и предложили Трампу поступить так же.