В ДТП в Татарстане погибли 13 человек

В результате автомобильной аварии в Татарстане погибли 13 человек, еще 12 человек попали в больницу, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло в девяти километрах от города Заинск – столкнулись грузовик КамАЗ и пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара-Ижевск. После столкновения автобус опрокинулся и загорелся.

В автобусе находились 28 человек, включая водителя. В числе погибших – двое детей.

По словам одного из очевидцев аварии, грузовик подрезал автобус: «По словам первых очевидцев, которые общались с водителем автобуса, их подрезал грузовик, он столкнулся с ними, автобус опрокинулся сразу все загорелось. Водителя выкинуло из машины, он, как мог, троих человек вытащил из автомобиля».