Дадаев прокомментировал решение суда по делу об убийстве Немцова
Заур Дадаев, признанный виновным по делу об убийстве политика Бориса Немцова, прокомментировал члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой решение присяжных, сообщается на сайте телеканала «Дождь».
Напомним, 29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными Дадаева и еще четверых фигурантов дела об убийстве Немцова. Адвокат Дадаева вслед за этим заявил, что вердикт сфальсифицирован.
Дадаев, комментируя вердикт присяжных, заявил: «Я не виновный, если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, признательные показания дал под пытками. <…> Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».
Кроме того, Дадаев отметил, что осужден «за самое громкое преступление, которое не совершал», а присяжных по делу «продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили».
Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а непосредственным исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.