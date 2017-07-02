В МВД раскрыли подробности ДТП в Татарстане

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков рассказал обстоятельства автомобильной аварии в Татарстане, жертвами которой стали 14 человек, передает РИА Новости.

Добряков отметил, что после столкновения с грузовым автомобилем у автобуса оторвалось переднее колесо: «Конструктивная особенность этого автобуса – у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание».

Поскольку автобус опрокинулся на правую сторону, двери оказались заблокированы. Огонь охватил салон за несколько секунд, и люди не успели выбраться, сообщил представитель МВД.

Между тем, президент «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА), которой принадлежит автобус, Фэния Хакимова заявила, что транспортное средство находилось в исправном состоянии: «Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный». Кроме того, Хакимова утверждает, что автобусом управлял лучший экипаж на маршруте Самара – Ижевск.