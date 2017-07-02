По делу о ДТП в Татарстане задержана глава компании – владельца автобуса

В рамках расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане задержана генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА), которому принадлежал автобус, говорится в пресс-релизе республиканского управления Следственного комитета. Имя задержанной не приводится.

В интернет-справочниках генеральным директором ЕКА называют Оксану Никитину. Она заявила «Интерфаксу», что не будет комментировать дело до официального разрешения правоохранительных органов: «Пока все, что нам известно – тайна следствия».

Между тем, министр транспорта РФ Максим Соколов дал поручение Ространснадзору провести внеплановую проверку ЕКА, говорится в сообщении Минтранса: «Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов" в связи с крупным ДТП в Татарстане».

Напомним, в ночь на 2 июля недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, погибли 14 человек. По версии следствия, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.