«Нелюбовь» Звягинцева удостоена Гран-при Мюнхенского кинофестиваля

Лента «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева завоевала главный приз Мюнхенского кинофестиваля (ARRI/Osram Award), сообщается на сайте фестиваля.

Члены жюри отметили, что «Нелюбовь» – «впечатляющая история», рассказанная «без лишнего пафоса»: «Звягинцев рассказал о контролируемом извне обществе, в котором каждый человек занят собой. Любовь и сопереживание как таковые в нем отсутствуют, но все же ими полностью наполнен этот мастерски созданный фильм».

Напомним, в 2014 году Звягинцев уже получал Гран-при Мюнхенского кинофестиваля за ленту «Левиафан».

Фильм «Нелюбовь» в мае получил приз международного жюри 70-го Каннского кинофестиваля, которое в этом году возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.