Кадыров назвал легализацию гей-браков в Германии последним днем Помпеи
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем инстаграме решение парламента Германии о легализации однополых браков.
По мнению Кадыров, это решение – «последний день Помпеи», поскольку «наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи».
Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети. Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье. А из их числа большинство жили только с матерью. Жизнь показывает, что мать в силу целого ряда обстоятельств бывает не в состоянии уделять детям должное внимание, забрав детей после развода. Конечно, бывают и исключения. Но мы говорим о характерных явлениях. Я встретился с муфтием Чечни, дорогим БРАТОМ Салахом-Хаджи Межиевым, имамами городов и районов, главами администраций. Мы всесторонне обсудили меры, которые необходимо предпринять для сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей. Уверен, что их реализация будет с одобрением воспринята тысячами жителей Чечни, которых коснулась данная проблема. #Кадыров #Россия #Чечня #Семья
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 1 2017 в 7:43 PDT
Напомним, 30 июня бундестаг одобрил легализацию однополых браков 393 голосами за (против выступили 226 депутатов, четверо воздержались). При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против, и отметила, что конституция ФРГ признает браком только союз мужчины и женщины.