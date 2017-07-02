Кадыров назвал легализацию гей-браков в Германии последним днем Помпеи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем инстаграме решение парламента Германии о легализации однополых браков.

По мнению Кадыров, это решение – «последний день Помпеи», поскольку «наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи».

Напомним, 30 июня бундестаг одобрил легализацию однополых браков 393 голосами за (против выступили 226 депутатов, четверо воздержались). При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против, и отметила, что конституция ФРГ признает браком только союз мужчины и женщины.