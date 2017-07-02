02 июля 2017, 10:44
Путин изменил закон о военном положении
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон "О военном положении"». Документ опубликован на сайте Кремля.
Закон о военном положении дополняется статьей 101, в соответствии с которой на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона.
Ожидается, что данная поправка повысит эффективность работы должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое