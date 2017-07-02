Синоптики разуверились в приходе лета в Центральную Россию

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям Центральной России не стоит надеяться на приход жаркого лета в этом году, сообщает RT.

Тишковец отметил: «На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России». По его мнению, не стоит рассчитывать на температуру воздуха даже на уровне +25...30°C.

Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в свою очередь, объяснил, что сейчас в почве очень много влаги и при наступлении жаркой погоды произойдет ее испарение, что будет охлаждать атмосферу: «Должно быть что-то совершенно экстраординарное, вроде движения воздушных масс летом 2010 года. Но это очень маловероятно. Поэтому, действительно, более вероятно сказать, что длинного периода сильной жары за 30°C ждать не стоит. А вот +25...28°C вполне еще может быть».

Ранее МЧС предупредило, что 2 июля столичный регион вновь ожидает гроза и сильный ветер.