Россия нарастила добычу нефти и газа

Россия в первой половине 2017 года нарастила добычу нефти и газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

По сравнению с перовым полугодием прошлого года объем добычи нефти вырос на 0,9%, до 272,29 млн тонн (около 11,03 млн баррелей в сутки).

Объем добычи газа за первые шесть месяцев 2017 года увеличился на 11,3%, до 342,54 млрд кубометров.

При этом в сравнении с октябрем 2016 года, когда Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд не входящих в картель нефтедобывающих стран (включая Россию) договорились о сокращении объемов нефтедобычи, в июне объем добычи черного золота сократился на 5,7%.