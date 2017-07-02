Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля освобожден досрочно

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный по обвинению в коррупции, вышел на свободу, сообщает Haaretz.

В 2014 году суд в Тель-Авиве приговорил Ольмерта к шести годам тюрьмы. В декабре 2015 года с него сняли часть обвинений и сократили срок.

Отбыв 16,5 месяца заключения, Ольмерт освобожден условно-досрочно. Ему предстоит дважды в месяц отмечаться в полиции, пройти специальную программу реабилитации и работать волонтерам в двух благотворительных организациях.