Португалия заняла третье место на Кубке конфедераций

На стадионе «Спартак» в Москве прошел матч за третье место в Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Победу одержали португальцы со счетом 2:1.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Голами отметились сначала мексиканец Луиш Нету (54-я минута), затем буквально в последний момент Пепе подарил португальцам шанс на победу в дополнительных таймах (90-я минута). В итоге на 104-й минуте второй гол за сборную Португалии забил Адриен Силва.

Отметим, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче участия не принимал – ему разрешили покинуть сборную досрочно в связи с рождением близнецов.

2 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге начнется финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.