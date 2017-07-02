Поветкин завоевал два титула впервые после допинг-скандала

Российский боксер Александр Поветкин выиграл бой против украинца Андрея Руденко за титулы WBA Inter-Continental и WBO International, сообщает «РБК Спорт».

В самом начале боя Руденко получил травму шеи и попросил остановить поединок, однако через несколько минут изменил свое решение и возобновил поединок.

В результате бой завершился победой Поветкина решением судей: двое присудили россиянину победу со счетом 120-108, третий – со счетом 120-109.

Напомним, в 2016 году Поветкина обвинили в применении допинга и исключили из рейтингов WBO, WBA, IBF и WBC. Однако 27 июня было официально объявлено, что WBO и WBA оправдали Поветкина. Благодаря победе над Руденко боксер сможет вернуться в рейтинг WBO и WBA.