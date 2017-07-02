В СКР назвали возможную причину ДТП в Татарстане

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что автомобильная авария в Татарстане с 13 жертвами могла произойти из-за того, что водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 2 июля недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус. Погибли 13 человек, еще 12 человек попали в больницу.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование взял под контроль центральный аппарат СКР.