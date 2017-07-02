Число жертв ДТП в Татарстане выросло до 14 человек

В результате автомобильной аварии недалеко от города Заинск в Татарстане погибли 14 человек, сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Эльвира Газизова, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 2 июля недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус. По версии следствия, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика

Ранее сообщалось о 13 жертвах, включая двоих детей. Как уточнила Газизова, из автобуса извлечено тело четырнадцатой жертвы.