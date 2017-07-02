Дональд Трамп выложил ролик с «избиением» CNN

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором он «избивает» человека с логотипом телеканала CNN вместо лица.

По версии ТАСС, при монтаже ролика, вероятнее всего, была использована запись передачи WrestleMania 2007 года, на которой Трамп «боролся» с главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Ранее Трамп язвительно прокомментировал увольнение с телеканала CNN журналиста Томаса Фрэнка и двух редакторов Эрика Лихтблау и Секса Харриса за публикацию непроверенных материалов, в которых они ссылались на собственные источники, утверждавшие, что кампанию Трампа поддерживал Кремль. «Я невероятно счастлив, что телеканал избавляется от мусорной журналистики и фейковых новостей. Очень вовремя!» — написал Трамп в своем твиттере.