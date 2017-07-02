МЧС выпустило новое экстренное предупреждение о непогоде

Столичное управление МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится: «По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду».

Напомним, 30 июня в Москве прошла сильная гроза с ветром. В отдельных районах столицы и Подмосковья также прошел град. Во время непогоды погибли два человека — один в Москве, еще один в Подмосковье, в Дмитровском районе. 22 человека получили травмы.