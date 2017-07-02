Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

Обладателем футбольного Кубка конфедераций 2017 года стала сборная Германии, одержав в финальном матче победу над сборной Чили с минимальным счетом.

Единственный гол в ходе встречи забил на 20-й минуте Ларс Штиндль.

Отметим, сборная Германии не потерпела на данном турнире ни одного поражения, лишь единожды сыграв вничью на групповом этапе со счетом 1:1 – именно со сборной Чили.

Ранее в матче за третье место Португалия-Мексика победу одержали португальцы, несмотря на отсутствие лидера сборной Криштиану Роналду.