Мемория. Александра Яковлева

2 июля 1957 года родилась Александра Яковлева, киноактриса, чиновник и общественный деятель.

Личное дело

Александра Евгеньевна Яковлева (настоящая фамилия – Иванес, 60 лет) родилась в Калининграде. В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне - СПбГАТИ).

В институте познакомилась с первым супругом – Валерием Кухарешиным, от которого родила двух детей – Елизавету и Кондратия.

В 1979 году на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», мгновенно прославивший молодую актрису, сыгравшую стюардессу Тамару. В числе других ее заметных работ – «Чародеи», «Россия молодая» и «Человек с бульвара Капуцинов».

После 1993 года Александра Яковлева ушла из кино и занялась общественной работой. Она занимала должности председателя комитета по вопросам культуры и туризма Калининграда и вице-мэра города. В средства массовой информации неоднократно заявляла о намерении баллотироваться на пост губернатора Калининградской области.

В 1994–1997 годах Яковлева была президентом международного кинофестиваля стран Балтии «Янтарная пантера». После ее ухода с этого поста фестиваль прекратил свое существование.

Возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу. Была заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги».

С начала 2011 года по сентябрь 2011 года – генеральный директор ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания». В 2012 году была избрана председателем калининградского регионального отделения партии «Яблоко».

В апреле 2016 года Яковлева заявила о возвращении в актёрскую профессию. На сцене ДК Выборгский в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Оскар» Санкт-петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, где она исполнила одну из главных женских ролей — горничную Бернадетт.

В 2016 году на экраны вышел фильм «Экипаж», повторяющий основной мотив фильма 1979 года, в котором Яковлева вновь сыграла Тамару — теперь уже большую чиновницу в мире авиации.

18 сентября 2016 года Александра Яковлева была избрана в городской Совет депутатов Калининграда. Член партии «Яблоко». Входит в состав депутатских комиссий по городскому хозяйству, по бюджету и муниципальной собственности

Сейчас состоит в браке с бывшим спортсменом-парашютистом Калью Аасмяэ, с которым познакомились в 1984 году на съёмках фильма «Парашютисты».

Чем знаменита

Александра Яковлева - одна из самых популярных советских киноактрис 1980-х годов. В фильме «Экипаж» Яковлева снялась в самой первой откровенной постельной сцене в советском кинематографе. Партнером актрисы был Леонид Филатов, сыгравший роль бортинженера Игоря Скворцова.

О чем надо знать

В декабре 2009 года Александра Яковлева принимала участие в запуске первых скоростных поездов «Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Именно по ее инициативе в экспрессе были устроены ресторан и бар, несмотря на то, что время в пути – всего 3,5 часа.

Прямая речь

Александра Яковлева

Об актерской карьере: «Отрезок был слишком короткий: 20 лет – дебют в фильме "Экипаж", 30 – "Человек с бульвара Капуцинов", 32 – уже вице-мэр города и другая жизнь. Я совсем другая сейчас. Я не то что как актрису – я вспоминаю того человека как чужого мне человека. Это не я, это не моя жизнь. Это некий подарок судьбы. В 20 лет – любовь, фантазии, развлечения, молодость. Моя любовь, моя молодость – это кино, этот короткий отрезок жизни. А потом – другая жизнь, все другое. Я могу поговорить о той девочке, красотке, вздорной, хулиганке, спортсменке. Я смотрю "Чародеи", я смотрю стюардессу Тамару в фильме "Экипаж" - это не я».

О работе на железной дороге: «Тебе бог дал актеров, которые все равно общаются со зрителями. Это поездные бригады, начальники поездов. Это те люди, которые обслуживают пассажира. И они в твоем подчинении. И ты делаешь с ними что хочешь. Это не власть, это обучение актерскому мастерству.

Мы дарили России новый продукт – высокоскоростной поезд. И там должны быть девочки круче любой артистки, умнее любой профессорши, чтобы пассажиру было приятно».

О последнем браке: «Тридцать лет вместе, расставаться не собираемся. Потому что чего расставаться? Уже поздно. Я довольна, что мужчина красивый, не лысый, без живота в 53 года, стройный, прекрасно готовит, замечательный собеседник. Как все эстонцы, хорошо воспитан. Зачем мужчина еще нужен? Для антуража, для поддержания беседы, для душевного тепла».

5 фактов об Александре Яковлевой

Псевдоним «Яковлева» актриса взяла по фамилии деда.

После развода родителей Александра Яковлева оказалась на попечении бабушки, которой, по ее словам, и обязана всеми своими успехами.

В перестройку у Яковлевой в один день закрылись три картины сразу, после чего она и ушла из кино.

Яковлева категорически отрицает слухи о романе с Андреем Мироновым и браке с Александром Невзоровым.

После ухода с поста вице-мэра Калининграда Яковлева работала в первой компании Олега Тинькова «Техношок».

Материалы об Александре Яковлевой

Александра Яковлева: «Я всегда умела приворожить мужчину»

Александра Яковлева забыла мужа, от которого родила двоих детей

Наедине со всеми. Александра Яковлева

Статья об Александре Яковлевой в «Википедии»