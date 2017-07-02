В МИД РФ заявили о начале пропагандистской кампании против властей Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что в СМИ началась «информационно-пропагандистская кампания» против Дамаска.

Захарова опубликовала скриншот новости пользователя Twitter WorldOnAlert, в которой говорится о «десятках людей, пострадавших в результате химической атаки», якобы произошедшей 2 июля, а также видео, где видно лежащих без сознания людей в одном из лазаретов.

Комментируя эти материалы, Захарова отметила: «Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан».

Представитель МИД РФ также предупредила: «Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения - и такими низкопробными как этот и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная».