СМИ узнали о предложении антивирусного «импортозамещения»

В рамках программы «Цифровая экономика» правительство предложит президенту России Владимиру Путину принять закон об обязательной установке российских антивирусов. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на доработанный текст программы.

Предполагается, что ко второму кварталу 2019 года на все компьютеры, ввозимые или производимые в Евразийском экономическом союзе, должны быть предустановлены отечественные антивирусы.

Глава компании ESET, производящей антивирусный продукт Nod32, Денис Матеев заметил, что доля иностранных антивирусов на российском рынке составляет не более 5 процентов. Какая доля компьютеров в России продается без антивирусов, он не уточнил.

В конце июня американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах министерства обороны США продукты российской компании «Лаборатория Касперского». Представитель Демократической партии Джин Шахин заявила, что «наличие связей между «Лабораторией Касперского» и Кремлем внушает очень большую тревогу».