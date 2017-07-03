СМИ узнали о новом охранном статусе подмосковной усадьбы «Архангельское»

Усадьбе «Архангельское» в Красногорском районе Подмосковья присвоен статус достопримечательного места, что юридически позволит застраивать территории вокруг дворцово-паркового ансамбля. Об этом в понедельник пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области.

Против присвоения «Архангельскому» этого статуса градозащитники боролись с 2015 года, когда стало известно, что Минкультуры РФ разрабатывает соответствующие планы. Между тем, 14 июня 2017 годы вышло соответствующее распоряжение ведомства.

Как заявил в интервью изданию зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов, статус достопримечательного места зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих его территорий.

«На следующих этапах Минкульт должен утвердить границы достопримечательного места и режим использования земель. Зоны охраны поменять крайне сложно — нужно публичное обсуждение, экспертиза и решение правительства региона, в последние 15 лет все попытки изменения охранных зон "Архангельского" проваливались, а вот поменять режимы достопримечательного места может сам Минкульт и это совершенно закрытая процедура», — цитирует издание собеседника.

По федеральному закону о культурном наследии, сообщил Соседов, на территории памятников и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет. По его информации, ранее таким же образом была легализована застройка исторических ландшафтов вокруг подмосковного Радонежа, под угрозой Рязанский кремль, Есенинский заповедник в Константинове, а также подмосковное Абрамцево.

В свою очередь, юрисконсульт «Архангельского» Наталья Исаева заявила, что новый статус ничем музею-усадьбе не грозит. По данным Минкульта, усадьба занимает 800 га, а достопримечательное место займет 2000 га. Концепция, предполагавшая стройку в «Архангельском», не утверждена, вместо нее в 2016 году принята концепция Лаборатории музейного проектирования под руководством профессора Алексея Лебедева, предусматривающая лишь восстановление исторического облика ансамбля — по старым фотографиям и чертежам из архивов.