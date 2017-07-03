СМИ узнали о намерении США отдать Асада «на поруки» России

Судьбу президента Сирии Башара Асада должна решить Россия. Такое мнение, по данным американского издания Foreign Policy, высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Неназванные дипломатические источники издания утверждают, что Тиллерсон также подчеркнул, что задачи США в Сирии ограничиваются борьбой с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в РФ). Таким образом госсекретарь якобы хотел убедить генсека, что недавние военные действия США в Сирии были направлены не на ослабление позиций Асада, а на решение сиюминутных тактических вопросов, в чстности, защита американского контингента и сдерживание применения армией Асада химического оружия.

Кроме того, Вашингтон отходит от принципов Женевского соглашения, которое, среди прочего, предполагало уход Асада с поста президента в будущем.

Foreign Policy отмечает, что Госдепартаменте отказались от комментариев по этому поводу. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжают «придерживаться Женевского процесса», который предусматривает, что политическое будущее в республике должно зависить от волеизъявления ее граждан.

Ранее в Белом доме последовательно настаивали, что Асад должен подать в отставку. С такими заявлениями выступала как администрация президента США Барака Обамы, так и его преемника Дональда Трампа. Еще около трех месяцев назад Рекс Тиллерсон объяснял, что президент Сирии должен покинуть свой пост из-за обвинений в применении химического оружия.