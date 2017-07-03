До 17 человек могли стать жертвами ДТП с автобусом на юге Германии
В Баварии туристический автобус, в котором находились 48 человек, врезался в грузовик и загорелся. Спасти удалось лишь около трех десятков человек, остальные пока считаются пропавшими без вести. Об этом в твиттере сообщила полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии).
По словам полицейских, числящиеся пропавшими скорее всего погибли. При этом множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Reisebus geht auf A9 bei #Münchberg in Flammen auf: Mehrere Menschen verletzt https://t.co/8cQjvtw2yi pic.twitter.com/Nvy5nk0b09— BR24 (@BR24) 3 июля 2017 г.
Авария произошла утром 3 июля на шоссе А9, соединяющим Берлин с Мюнхеном. Автобус врезался во впереди идущий грузовик, после чего загорелся и полностью сгорел.
В генеральном консульстве России в Мюнхене заявили о том, что не располагают информацией о россиянах, находившихся в туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Баварии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на атташе генерального консульства России в Мюнхене Валентина Сазонова.
В свою очередь, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил РБК о том, что информации о находящихся в разбившемся автобусе организованных российских туристов нет.