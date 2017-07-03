До 17 человек могли стать жертвами ДТП с автобусом на юге Германии

В Баварии туристический автобус, в котором находились 48 человек, врезался в грузовик и загорелся. Спасти удалось лишь около трех десятков человек, остальные пока считаются пропавшими без вести. Об этом в твиттере сообщила полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии).

По словам полицейских, числящиеся пропавшими скорее всего погибли. При этом множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром 3 июля на шоссе А9, соединяющим Берлин с Мюнхеном. Автобус врезался во впереди идущий грузовик, после чего загорелся и полностью сгорел.

В генеральном консульстве России в Мюнхене заявили о том, что не располагают информацией о россиянах, находившихся в туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Баварии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на атташе генерального консульства России в Мюнхене Валентина Сазонова.

В свою очередь, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил РБК о том, что информации о находящихся в разбившемся автобусе организованных российских туристов нет.