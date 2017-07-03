Экс-директор «Исаакиевского собора» возглавит новый музей РЖД в Петербурге

Бывший директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», народный артист РФ Николай Буров возглавит строящийся музей компании «Российские железные дороги» (РЖД), который осенью планируют открыть в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это музейное дело, где все придется начинать с нуля. Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», — цитирует агентство Бурова. При этом он добавил, что ему поступило много предложений о работе.

Николай Буров также рассказал, что до осени в Петербурге планируют отметить 180-летие с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село, и к этой дате готовится открытие одного из крупнейших в мире железнодорожных музеев «абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей». К исполнению обязанностей директора нового железнодорожного музея он планирует приступить в июле.

Здание будущего музея расположено на территории площадью более 37 тысяч квадратных метров рядом с Балтийским вокзалом. На новую выставочную площадку перевели весь подвижной состав, который ранее находился на Варшавском вокзале —от самых первых вагонов, до самых современных.

Николай Буров, возглавлявший музей-памятник «Исаакиевский собор» с 2008 года, уволился по собственному желанию. Он выступал против планов передать собор Русской православной церкви и ушел в отставку в конце мая, когда вопрос о передаче был окончательно решен в пользу РПЦ. 15 июня новым директором был назначен искусствовед, бывший глава Государственного музея истории религии Юрий Мудров.