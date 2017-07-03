Завершено расследование гибели в ДТП «пьяного» ребенка в Балашихе

Полиция завершила расследование уголовного дела о гибели в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого экспертиза позднее обнаружила алкоголь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «Интерфакс».

«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — приводит агентство слова осведомленного источника. Он уточнил, что после этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В свою очередь, представитель областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что дело еще не передано в суд.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила 6-летнего мальчика. Дело о смертельном ДТП вызвало резонанс из-за посмертного заключения судмедэксперта, выявившего в крови ребенка большое количество алкоголя. В ответ руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела его ведомству.

21 июня сообщалось, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза подтвердила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

23 июня экспертиза МВД установила, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователями также расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка.

В свою очередь, семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.