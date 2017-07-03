SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи

Старт ракеты-носителя Falcon 9 частной компании SpaceX со спутником связи Intelsat 35e с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида был отложен до 4 июля по техническим причинам. Об этом сообщается в официальном твиттере компании.

Старт ракеты был намечен на 02:36 мск 3 июля. Следующая попытка запуска состоится во вторник, 4 июля, в 2:36 по Москве. В компании не уточнили, с чем конкретно связан перенос запуска.

Ракета-носитель должна вывести коммуникационный спутник Intelsat 35e на геостационарную орбиту на высоте приблизительно 35,8 тысячи километров над экватором Земли. Аппарат создан американской компанией Boeing для международного оператора спутниковой связи Intelsat.

26 июня Falcon 9 запустила на орбиту десять спутников связи Iridium NEXT. При этом первая возвращаемая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане.

До этого, 23 июня, Falcon 9 успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. В начале июня SpaceX также запустила ракету-носитель с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции.