ФНС получила право блокировать VPN и анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры. Такая норма прописана в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ устанавливает критерии для принятия решения о блокировке тех или иных сайтов с запрещенным контентом, он подготовлен взамен нормы, действовавшей с 2013 года. В новом приказе впервые прописаны функции ФНС, которая отвечает за блокировку онлайн-казино, отмечают «Известия».

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит перед ФНС задачу бороться со всеми средствами обхода блокировок. В нем указано следующее основание для внесения сайтов в черные списки: «Наличие на странице сайта в сети интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, страницы сайта в сети интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих Критериев».

Таким образом ФНС получила право блокировать не только сами казино, но и сайты с информацией или программами, которые позволяют получить доступ к запрещенным страницам, то есть все анонимайзеры, отмечает издание.

При этом законопроект, запрещающий работу в России анонимайзеров, еще не одобрен Госдумой и прошел еще только первое чтение.