Во Франции арестован планировавший покушение на Макрона мужчина

Во Франции арестован террорист, планировавший убийство президента страны Эммануэля Макрона на параде в День взятия Бастилии, передаёт французский телеканал BFMTV.

Сообщается, что 23-летний мужчина, называющий себя «националистом», был задержан 1 июля после того, как сообщил на одном из сайтов в интернете, что пытался купить оружие типа автомата Калашникова, чтобы совершить террористический акт. Во время задержания мужчина угрожал кухонным ножом сотрудникам правоохранительных органов, еще два ножа были обнаружены у него в машине.

На допросе задержанный признался, что намеревался убить Макрона 14 июля во время празднования Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Кроме того, он сообщил, что планировал атаковать представителей национальных и сексуальных меньшинств - «негров, арабов, евреев или гомосексуалистов».

Мужчине предъявлены обвинения в индивидуальном терроризме. По данным телеканала, он уже был осуждён в 2016 году за пропаганду терроризма.