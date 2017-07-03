ЕК предложит «Газпрому» допустить к «Северному потоку-2» независимых поставщиков

Еврокомиссия (ЕК) предложит «Газпрому» допустить к газопроводу «Северный поток-2» независимых поставщиков газа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

В подготовленном ЕК проекте мандата есть положение о том, что «Северный поток — 2» подпадает под действие Третьего энергопакета ЕС. Это положение подразумевает, что к газопроводу должен быть обеспечен приемлемый доступ третьих сторон. В этом качестве могут выступить другие российские производители газа.

«Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России. Кто обеспечит транспортировку, значения не имеет», — объяснил изданию представитель Минэнерго одной из стран ЕС.

Собеседник издания также рассказал, что за принятое решение выступали Португалия и страны Восточной Европы, а у Германии и Франции «были возражения».

В феврале 2017 года в заключении генерального директората по энергетике Еврокомиссии говорилось, что газопровод «Северный поток—2», в том числе и его морская часть, подпадает под требования законодательства Европейского союза и должен соответствовать нормам так называемого Третьего энергопакета.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял в интервью РБК, что «Северный поток — 2» не подпадет под действие Третьего энергопакета, потому что пройдет по дну моря, а наземной части у него не будет. Об этом же ранее заявлял постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Строительство «Северного потока — 2» должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода, которые пройдут с российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, должна составить 55 млрд куб. м газа в год. 15 июня 2017 года «Газпром» сообщил о том, что пять европейских компаний – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — перечислили средства для финансирования строительства газопровода.