Экс-министр обороны Украины призвал устраивать теракты в России

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал к совершению терактов на территории России. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «112 Украина».

По мнению Гриценко, на взрывы в Киеве и Мариуполе, в результате которых погибли несколько высокопоставленных украинских силовиков, необходимо отвечать аналогично. «Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — цитирует издание «Лента.ру» Гриценко.

С начала года на Украине в результате терактов погибло несколько офицеров силовых структур. Жертвами стали полковники Службы безопасности Украины Александр Хараберюш (покушение было совершено в Мариуполе) и Юрий Возный (в Донецкой области), а также руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал (в Киеве). Все трое погибли при подрывах автомобилей.

Анатолий Гриценко, занимавший пост министра обороны Украины в период президентства Виктора Ющенко, известен своими резонансными высказываниями. Так, в июне 2014 года он публично заявил, что одобрил бы покушение на президента России Владимира Путина. Кроме того, политик призывал уничтожать российские самолеты и поезда, пишет издание.